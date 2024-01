Price Edge

PriceEdge to oprogramowanie do optymalizacji i zarządzania cenami, służące do zaawansowanego ustalania cen w różnych branżach. Narzędzie pomaga znaleźć możliwości poprawy cen, zmierzyć efektywność cen i zapewnia przejrzysty przegląd wpływu cen na przestrzeni czasu za pomocą wbudowanych lub niestandardowych raportów. Korzyści: - można szybko wdrożyć; - w pełni udokumentowane; - narzędzie to może być używane samodzielnie lub zintegrowane z Twoim systemem ERP, CRM, PDM i sklepami internetowymi; - Możliwości AI są gotowe do dodania Mając wszystkie istotne dane w jednym narzędziu: koszty, sprzedaż, historię cen, historię klientów, ceny konkurencji itp. jesteś w stanie przeprowadzić obszerną analizę zysków i marż i podejmiesz najlepszą decyzję na temat Twojej następnej strategii cenowej.

Strona internetowa: priceedge.eu

