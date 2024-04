flex.bi to system business intelligence i raportowania, to elastyczny i łatwy sposób na analizę i wizualizację postępów Twojej firmy. Narzędzie business intelligence, które pomaga zebrać wszystkie dane Twojej firmy w jednym miejscu, zaoszczędzić czas na ręcznym zarządzaniu danymi, szybciej podejmować decyzje i motywować zespół do efektywniejszego osiągania celów. Najlepsze dla: małych i średnich firm z dowolnej branży, które mają dane w różnych miejscach (systemy ERP, Excel lub inne pliki) i potrzebują narzędzia do ujednolicenia wszystkich danych w jednym miejscu, wizualizacji ich i przygotowania do analizy. Przegląd cen flex.bi: Ceny flex.bi zaczynają się od 35 EUR/miesiąc. flex.bi oferuje bezpłatną wersję próbną. Zobacz dodatkowe szczegóły cenowe poniżej https://flex.bi/pricing/

