Dzięki Down Dog zyskujesz zupełnie nową praktykę jogi za każdym razem, gdy podchodzisz do swojej maty. W przeciwieństwie do oglądania wcześniej nagranych filmów, Down Dog nie zmusza Cię do ciągłego wykonywania tego samego treningu. Dzięki ponad 60 000 różnych konfiguracji Down Dog daje Ci możliwość zbudowania praktyki jogi, którą pokochasz!

Strona internetowa: downdogapp.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Yoga - Down Dog. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.