ResolveAI to platforma umożliwiająca tworzenie niestandardowych agentów AI do różnych zastosowań biznesowych, takich jak obsługa klienta, generowanie potencjalnych klientów i planowanie. Kluczowe cechy ResolveAI obejmują: * Szkolenie agentów AI: możesz łatwo przeszkolić agentów, przesyłając dokumenty, strony internetowe lub inne źródła danych, takie jak Arkusze Google. Dzięki temu agenci są na bieżąco z najświeższymi informacjami. * Dostosowywanie: możesz dostosować agentów AI do swojej marki, w tym do stylu okna czatu i sposobu komunikacji agenta. * Integracja: możesz zintegrować agentów AI ze swoją witryną internetową lub połączyć ich z platformami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook Messenger, WhatsApp, Slack i Instagram. Dzięki temu możesz zarządzać wszystkimi rozmowami w jednym miejscu. * Monitorowanie: możesz być na bieżąco informowany o nowych rozmowach i prośbach agentów na żywo, a nawet w razie potrzeby rozpoczynać czat na żywo. ResolveAI oferuje różne plany cenowe, zaczynając od 24 USD miesięcznie za plan „Hobby”, który obejmuje 1 chatbota, 20 dokumentów i 500 aktywnych czatów miesięcznie. Plan „Starter” kosztuje 44 USD miesięcznie, a plan „Plus” kosztuje 89 USD miesięcznie i oferuje coraz większe funkcje i możliwości. Platforma oferuje także dodatki, takie jak możliwość usunięcia brandingu ResolveAI za 30 dolarów miesięcznie oraz możliwość dodania dodatkowych chatbotów za 20 dolarów miesięcznie. Ogólnie rzecz biorąc, ResolveAI wydaje się być kompleksową platformą dla firm do tworzenia własnych agentów AI i zarządzania nimi do różnych zadań skierowanych do klienta, z naciskiem na dostosowywanie i integrację.

Strona internetowa: resolveai.co

