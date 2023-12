Recruitee to firma zajmująca się produkcją lub sprzedażą „oprogramowania komputerowego jako usługi” (Saas). Oprogramowanie to działa jako system śledzenia kandydatów do obsługi podań o pracę. Zawiera system edycji strony karier dla budowania marki pracodawcy, wtyczkę do pozyskiwania (personelu) (inaczej zwanej rekrutacją), integrację ze stroną internetową z ofertami pracy, synchronizację poczty e-mail i kalendarza. W ciągu 4 miesięcy od publicznego uruchomienia w sierpniu 2015 r. Recruitee przyciągnęło ponad 1000 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz agencji rekrutacyjnych na całym świecie.

Strona internetowa: recruitee.com

