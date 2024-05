Project Insight to wielokrotnie nagradzane oprogramowanie do zarządzania pracą i projektami, które centralizuje całą pracę, zadania i projekty w jedną, łatwą w użyciu platformę internetową. Połącz wszystko, począwszy od problemów, zatwierdzeń, wydatków, harmonogramów, rozwoju i nie tylko, aby zapewnić interesariuszom wgląd w Twoje portfolio w czasie rzeczywistym. PI jest oferowany jako bezpłatna wersja z możliwością rozbudowy lub w pełni funkcjonalna i naprawdę konfigurowalna wersja dla przedsiębiorstw. Od 2002 roku z narzędzia korzysta ponad 10 000 użytkowników w firmach różnej wielkości i z różnych branż. PI jest uznawane za wiodące rozwiązanie do zarządzania projektami i portfelami (PPM) ze względu na inteligentne planowanie, wydajne zarządzanie zasobami, funkcje budżetowania i czasu, pracę w czasie rzeczywistym raportowanie projektów i portfeli oraz usprawnione metodologie zwinne, kaskadowe i Kanban. Rozwiązanie PPM firmy PI jest elastyczne i w pełni konfigurowalne, oferując gotową integrację z aplikacjami, takimi jak: JIRA, QuickBooks, Azure DevOps, Office 365, Salesforce, Google i nie tylko. PI oferuje również solidną aplikację mobilną i najlepszą obsługę klienta w branży.

Strona internetowa: projectinsight.com

