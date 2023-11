Kendis to cyfrowa tablica programowa używana do planowania i zarządzania zwinnymi wydaniami, wydaniami i portfelem. Zapewnianie organizacjom doskonałej i natychmiastowej wizualizacji podczas ich Programu lub Przyrostu Rozwiązania. Kendis integruje się z JIRA i oferuje dwukierunkową synchronizację w czasie rzeczywistym. Deska Kendis może być używana do: Planowanie P.I (SAFe), planowanie zespołów rozproszonych, śledzenie zależności, zarządzanie wersjami, pociąg rozwiązań (SAFe), zarządzanie portfelem

Strona internetowa: kendis.io

