Photobucket to amerykańska witryna internetowa zajmująca się hostingiem zdjęć i wideo, pakietem usług internetowych i społecznością internetową. Photobucket zawiera ponad 10 miliardów zdjęć od 100 milionów zarejestrowanych członków. Siedziba Photobucket znajduje się w Denver w Kolorado. Witryna została założona w 2003 roku przez Alexa Welcha i Darrena Crystala i otrzymała finansowanie od Trinity Ventures. Został przejęty przez Fox Interactive Media w 2007 roku. W grudniu 2009 roku spółka dominująca Fox, News Corp, sprzedała Photobucket firmie Ontela, start-upowi w dziedzinie przetwarzania obrazu mobilnego w Seattle. Następnie firma Ontela zmieniła nazwę na Photobucket Inc. i nadal działa jako Photobucket. Photobucket jest powszechnie używany zarówno do celów osobistych, jak i biznesowych. Linki z osobistych kont Photobucket są często wykorzystywane do awatarów wyświetlanych na forach internetowych, przechowywania filmów, osadzania na blogach i dystrybucji w sieciach społecznościowych. Zdjęcia przechowywane w serwisie Photobucket są często powiązane z firmami internetowymi, aukcjami internetowymi i witrynami z ogłoszeniami, takimi jak eBay i Craigslist. Z dniem 30 czerwca 2017 r. firma Photobucket zrezygnowała z bezpłatnej usługi hostingowej i wymaga rocznej subskrypcji w wysokości 99 USD, aby umożliwić zewnętrzne linki do wszystkich hostowanych zdjęć, lub rocznej subskrypcji w wysokości 399 USD, aby umożliwić osadzanie obrazów w witrynach internetowych osób trzecich, takich jak osobiste blogi i fora. Ta zmiana polityki, wprowadzona bez wcześniejszego powiadomienia, wzbudziła duże kontrowersje. W rezultacie użytkownicy, którzy wcześniej korzystali z usługi Photobucket w celu swobodnego hostowania treści osadzonych na forach, blogach i stronach internetowych, muszą albo zapłacić roczną subskrypcję (wcześniej nie było żadnych opłat), albo przejść na inny serwer strony trzeciej (z których wiele również jest zamykanych). wyłącza lub zamierza płacić za usługi; Tinypic, który pozostawał bezpłatny w ramach własności Photobucketa, został zamknięty w 2019 r.) i odtwarzał każdy link (potencjalnie tysiące) dla każdego zdjęcia wcześniej powiązanego z Photobucket.

Strona internetowa: photobucket.com

