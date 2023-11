image.canon to usługa w chmurze zaprojektowana, aby ułatwić przepływ pracy z obrazem, niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, entuzjastą, czy zwykłym użytkownikiem. Podłączenie aparatu Canon zgodnego z Wi-Fi do usługi image.canon umożliwi bezproblemowe przesyłanie wszystkich zdjęć i filmów w ich oryginalnym formacie i jakości oraz uzyskiwanie do nich dostępu za pomocą dedykowanej aplikacji lub przeglądarki internetowej, a także automatyczne przesyłanie ich do komputera , urządzenia mobilne i usługi stron trzecich.

Strona internetowa: image.canon

