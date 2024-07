Perceptif Insights to narzędzie programowe oparte na sztucznej inteligencji, które zapewnia firmom wgląd w procesy w czasie rzeczywistym. Narzędzie ma na celu pomóc firmom osiągnąć doskonałość operacyjną poprzez symulację i optymalizację doświadczeń użytkowników oraz ustalanie priorytetów automatyzacji. Perceptif Insights wykorzystuje technologię opartą na danych w celu odkrywania podstawowych procesów biznesowych i identyfikowania problemów związanych z klientami, podażą, popytem i problemami operacyjnymi. Platforma udostępnia użytkownikom gotowe szablony, które uwzględniają najlepsze praktyki usprawniania procesów, dzięki czemu firmy mogą szybko rozpocząć pracę i włączyć dostosowane rozwiązania do swojego przepływu pracy. Uzyskując oparty na faktach wgląd w operacje z niezwykłą dokładnością, Perceptif Insights pozwala firmom ustalać priorytety i wprowadzać zmiany, które skutkują lepszymi wynikami biznesowymi, większym zadowoleniem klientów i zgodnością. Funkcja automatycznego wykrywania procesów eliminuje potrzebę ręcznego mapowania w programie Visio lub PowerPoint i pozwala firmom znaleźć różnicę między ich rzeczywistymi procesami a tym, co według nich się dzieje, co może prowadzić do znacznych wartości biznesowych. Perceptif Insights cieszy się zaufaniem klientów, analityków branżowych i partnerów i zapewnia rozwiązania branżowe i funkcjonalne, które pomagają firmom porównywać się z konkurencją.

Strona internetowa: perceptif.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Perceptif. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.