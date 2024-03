Movable Ink skaluje personalizację, przekształcając dane w celu automatycznego generowania najbardziej odpowiednich i aktualnych spersonalizowanych treści kreatywnych dla każdego klienta w każdym punkcie kontaktu. Platforma współpracuje z technologiami dostawy, z których korzystają dziś marketerzy do wysyłania komunikatów do klientów i eliminuje uciążliwe procesy pracy ręcznej. Marketerzy mogą personalizować obrazy w wiadomościach e-mailowych i mobilnych bez użycia kodu, poprzez dostęp do danych i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Moduły kreacji i logiki treści można ponownie wykorzystywać w różnych kanałach i kampaniach, co skutkuje nieskończonymi odmianami kreatywnymi. Najbardziej innowacyjne marki na świecie polegają na technologii Movable Ink, aby przyspieszyć swoje działania marketingowe, jednocześnie upraszczając przepływ pracy i zapewniając elastyczność marketingu. Movable Ink to jedna z najszybciej rozwijających się firm SaaS na świecie, uznana przez magazyn Inc. za „Najlepsze miejsca pracy” (2022, 2021, 2020 i 2019) oraz „Najlepsze miejsca pracy” magazynu „Built In NYC” (2022, 2021) , 2020, 2019 i 2018), a także Inc. 5000, Crain's Fast 50 i Deloitte's Technology Fast 500. Movable Ink został również zwycięzcą nagrody Best of Tech Partner Awards magazynu AdWeek za Marketing Cloud/Automation (2020 i 2019) . Firma Movable Ink z siedzibą w Nowym Jorku i zatrudniająca ponad 550 pracowników obsługuje globalną bazę klientów z oddziałów w Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej, Europie, Australii i Japonii. Dowiedz się o nas więcej na stroniemovableink.com.

Kategorie :

Strona internetowa: movableink.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Movable Ink. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.