Mailchimp to amerykańska platforma do automatyzacji marketingu i usługa marketingu e-mailowego. Platforma to nazwa handlowa jej operatora, Rocket Science Group, amerykańskiej firmy założonej w 2001 roku przez Bena Chestnuta i Marka Armstronga, do której później dołączył Dan Kurzius. „Mailchimp, nazwany na cześć najpopularniejszej postaci e-kartki, został uruchomiony w 2001 roku i przez kilka lat pozostawał projektem pobocznym, zarabiającym kilka tysięcy dolarów miesięcznie”. Mailchimp zaczynał jako usługa płatna, a w 2009 roku dodał opcję freemium. W ciągu roku baza użytkowników wzrosła z 85 000 do 450 000. Do czerwca 2014 r. wysyłał miesięcznie ponad 10 miliardów e-maili w imieniu swoich użytkowników. W 2017 roku firma każdego dnia zdobywała 14 000 nowych klientów. Firma pozostała własnością współzałożycieli i nie akceptowała funduszy venture capital. W 2016 roku Mailchimp zajął 7. miejsce na liście 100 magazynu Forbes Cloud. W lutym 2017 roku firma została uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych firm 2017 roku według magazynu Fast Company. W sierpniu 2017 roku ogłoszono, że Mailchimp otworzy biura na Brooklynie i w Oakland w Kalifornii. W lutym 2019 roku Mailchimp przejął LemonStand, mniejszego konkurenta . Później w 2019 roku firma ogłosiła, że ​​jej roczne przychody osiągną 700 milionów dolarów. Mailchimp ogłosił później swoje plany przejścia z dystrybucji poczty na oferowanie „pełnej platformy marketingowej skierowanej do mniejszych organizacji”. W tym celu Mailchimp przejął w marcu 2020 r. londyńską firmę zajmującą się mediami i magazynami Courier, mając za cel międzynarodowy rozwój. Magazyn ma 100 000 czytelników w ponad 26 krajach. Od maja 2019 r. nowi użytkownicy będą płacić za kontakt, a nie tylko za subskrybowane kontakty, więc nowi użytkownicy będą płacić za kontakty, które nie subskrybują oraz te, które jeszcze nie zostały potwierdzone.

Strona internetowa: mailchimp.com

