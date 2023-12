Sumo Logic, Inc. to firma zajmująca się analizą danych maszynowych w chmurze, skupiająca się na bezpieczeństwie, operacjach i zastosowaniach BI. Zapewnia usługi zarządzania logami i analizy, które wykorzystują duże zbiory danych generowane maszynowo do dostarczania informacji IT w czasie rzeczywistym. Firma Sumo Logic z siedzibą w Redwood City w Kalifornii została założona w kwietniu 2010 roku przez weteranów ArcSight Kumara Saurabha i Christiana Beedgena i otrzymała fundusze od Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures , anioł biznesu Shlomo Kramer, Battery Ventures, Tiger Global Management i Franklin Templeton. Według stanu na maj 2019 r. firma zebrała finansowanie VC na łączną kwotę 345 mln dolarów. 17 września 2020 r. Sumo Logic zadebiutowało na giełdzie NASDAQ w swojej pierwszej ofercie publicznej jako spółka publiczna.

Strona internetowa: sumologic.com

