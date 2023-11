„MANGA Plus by SHUEISHA” to oficjalny czytnik mangi firmy Shueisha Inc., dostępny na całym świecie. Publikujemy największe mangi na świecie, takie jak Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach i inne. Możesz czytać najnowsze rozdziały najlepszej mangi ZA DARMO, CODZIENNIE i RÓWNOCZEŚNIE z jej wydaniem w Japonii!!

Strona internetowa: mangaplus.shueisha.co.jp

