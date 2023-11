Konwertuj notesy w języku Python na aplikacje do obsługi danych. Mineo to platforma umożliwiająca eksplorację danych oraz tworzenie i wdrażanie aplikacji do obsługi danych w oparciu o notebooki z doładowaniem w języku Python.

Strona internetowa: mineo.app

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Mineo. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.