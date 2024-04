MLJAR — znakomite narzędzia do analizy danych Nadzorowana przez mljar to platforma uczenia maszynowego stworzona z myślą o człowieku. Dzięki temu wyszukiwanie i dostrajanie algorytmów jest bezbolesne. Użytkownicy muszą przesłać zbiór danych, wybrać atrybuty wejściowe i docelowe, a mljar znajdzie najlepiej pasujący algorytm ML. MLJAR automatyzuje proces potoków uczenia maszynowego. MERCURY to najprostszy sposób na udostępnienie notatnika w języku Python osobom nietechnicznym. Dodając widżety do swojego notatnika obliczeniowego, możesz utworzyć interaktywny raport, dashboard, aplikację internetową... i WDROŻYĆ je za pomocą kilku kliknięć, korzystając z MERCURY CLOUD.

Strona internetowa: mljar.com

