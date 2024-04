Hopsworks to współpracująca platforma ML z najwyższej wydajności magazynem funkcji dla danych wsadowych i danych w czasie rzeczywistym. Zbudowany w oparciu o najbardziej zaawansowany i modułowy sklep z funkcjami w branży, który zapewnia bezproblemową integrację z istniejącymi potokami i pomaga szybciej wprowadzać modele do produkcji. Co i dlaczego? Magazyn funkcji to platforma do zarządzania funkcjami podczas tworzenia i wdrażania modeli uczenia maszynowego. Sklep z funkcjami, taki jak Hopsworks, służy do szybszej iteracji i szybszego wdrażania modeli do produkcji. Jest to korzystne przy łatwiejszym skalowaniu i przenoszeniu przypadków użycia uczenia maszynowego w czasie rzeczywistym, a także zwiększaniu produktywności zespołów zajmujących się danymi i sztuczną inteligencją. Integracja Jako otwarta i modułowa platforma Hopsworks integruje się ze wszystkimi głównymi narzędziami w ekosystemie Data Science i może być wdrażany na wszystkich platformach chmurowych jako rozwiązanie zarządzane. Hopsworks to platforma Python-Centric, Twój istniejący kod Pythona i potok mogą być bezproblemowo używane z Hopsworks, a w naszym rozwiązaniu dla przedsiębiorstw możesz zainstalować własne biblioteki lub dowolne środowisko i pracować w lokalnym środowisku jupyter.

Strona internetowa: hopsworks.ai

