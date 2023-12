MediathekViewWeb to prosty interfejs przeglądarki umożliwiający dostęp do listy filmów projektu MediathekView. W przeciwieństwie do MediathekView, MediathekViewWeb nie wymaga instalowania programu ani pobierania listy filmów, więc wyszukiwanie jest natychmiast dostępne w przeglądarce. Ponieważ zapytanie odbywa się na serwerze, wymagania co do urządzenia końcowego (przeglądarki) są minimalne, a ponieważ nie jest wymagana instalacja Java, z serwisu można korzystać także na smartfonach i tabletach.

Strona internetowa: mediathekviewweb.de

