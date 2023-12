Disroot Mail

Darmowe i bezpieczne konta e-mail dla Twojego stacjonarnego klienta IMAP lub poprzez interfejs sieciowy. Disroot zapewnia bezpieczne konta e-mail dla klienta stacjonarnego lub za pośrednictwem interfejsu internetowego. Komunikacja między Tobą a serwerem pocztowym jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL, zapewniając jak najwięcej prywatności. Co więcej, wszystkie wiadomości e-mail wysyłane z naszego serwera są również szyfrowane (TLS), jeśli obsługuje to serwer poczty e-mail odbiorców. Oznacza to, że e-maile nie są już wysyłane w formie tradycyjnej „pocztówki”, ale faktycznie są umieszczane w „kopercie”. Niemniej jednak zachęcamy Cię, abyś zawsze zachowywał ostrożność podczas korzystania z komunikacji e-mailowej i korzystał z kompleksowego szyfrowania GPG, aby mieć pewność, że Twoja korespondencja jest tak prywatna, jak to tylko możliwe.

Strona internetowa: disroot.org

