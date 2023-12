Yahoo Mail

Wieśniak! Mail to usługa poczty elektronicznej uruchomiona 8 października 1997 roku przez amerykańską firmę Yahoo!, obecnie spółkę zależną Verizon. Oferuje cztery różne plany poczty e-mail: trzy do użytku osobistego (Basic, Plus i Ad Free) i jeden dla firm. Od stycznia 2020 r. Yahoo! Poczta miała 225 milionów użytkowników. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich skrzynek pocztowych i zarządzać nimi za pomocą interfejsu poczty internetowej, dostępnego za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Niektóre konta obsługiwały także standardowe protokoły pocztowe (POP3 i SMTP). Od 2015 r. użytkownicy mogą także łączyć konta e-mail inne niż Yahoo z klientem poczty internetowej. Przez wiele lat użytkownicy mogli otwierać konta przy użyciu adresów „@yahoo.com” lub „@ymail.com” albo adresu krajowego domena („@yahoo.fr” we Francji, „@yahoo.co.uk” w Wielkiej Brytanii, „@yahoo.it” we Włoszech itp.). Obecnie Yahoo! pozwala użytkownikom rejestrować jedynie konta „@yahoo.com”.

Strona internetowa: mail.yahoo.com

