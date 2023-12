Marketo, Inc. to amerykańska firma zajmująca się oprogramowaniem z siedzibą w San Mateo w Kalifornii. Marketo opracowuje i sprzedaje oprogramowanie do automatyzacji marketingu dla marketingu opartego na kontach oraz innych usług i produktów marketingowych, w tym SEO i tworzenia treści. Marketo wspiera duże przedsiębiorstwa i szybko rozwijające się małe firmy z różnych branż, od technologii po szkolnictwo wyższe. W 2018 roku Marketo zostało zakupione przez Adobe Inc.

Strona internetowa: marketo.com

