Nu Skin Enterprises, Inc. to amerykańska firma zajmująca się marketingiem wielopoziomowym, która opracowuje i sprzedaje produkty do higieny osobistej oraz suplementy diety. Pod markami Nu Skin i Pharmanex firma sprzedaje swoje produkty na 54 rynkach za pośrednictwem sieci około 1,2 miliona niezależnych dystrybutorów.

Strona internetowa: nuskin.com

