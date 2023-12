Trumpia to internetowy dostawca oprogramowania do wielokanałowego marketingu i przesyłania wiadomości, oferujący marketing mobilny, marketing e-mailowy, transmisję głosową, komunikatory internetowe i narzędzia marketingowe w mediach społecznościowych dla firm, organizacji non-profit i różnego rodzaju organizacji członkowskich. Trumpia zajęła 46. miejsce pod względem firm zajmujących się oprogramowaniem, 33. w obszarze metropolitalnym Los Angeles, 80. na liście 100 najlepszych firm w Kalifornii i 515. w sumie na liście najszybciej rozwijających się firm Inc. 5000 w 2012 r. W 2011 r. magazyn Website Magazine umieścił Trumpię w pierwszej trójce rankingu „50 największych graczy i liderów w usługach mobilnych”. Siedziba witryny Trumpia.com znajduje się w Anaheim w Kalifornii, a jej właścicielem i operatorem jest DoCircle, Inc., korporacja z siedzibą w Kalifornii.

Strona internetowa: trumpia.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Trumpia. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.