KEBS to pakiet biznesowy stworzony, aby ułatwić życie branży usług profesjonalnych. Ten nowoczesny system ERP umożliwi firmom ograniczenie wycieków kosztów i zasobów oraz 10-krotne zwiększenie produktywności i rentowności. Organizacje, niezależnie od ich wielkości i skali, mogą usprawnić i zautomatyzować swoje codzienne zadania oraz z łatwością stworzyć płynny przepływ pracy. Nasi klienci na całym świecie są pod wrażeniem osiągnięć KEBS - uczynił dane pojedynczym źródłem prawdy - wzrost retencji pracowników o 76% - zapewnił terminową realizację projektów w ramach budżetu - zwiększył przychody aż 5-krotnie w stosunku do dotychczasowych - wprowadziło większą przejrzystość w organizacji - zwiększyli odpowiedzialność swoich pracowników - usatysfakcjonowali swoich klientów 10X lepiej niż wcześniej KEBS jest kompleksowy. Dlatego jest to jedyny pakiet biznesowy, jakiego będziesz potrzebować.

Strona internetowa: kebs.ai

