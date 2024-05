Precoro to oparte na chmurze rozwiązanie służące optymalizacji procesów zakupowych. Koniec z czasochłonnymi, ręcznymi procedurami i błędami czynnika ludzkiego. Tylko zautomatyzowane operacje i scentralizowane procesy zakupowe. - Zatwierdzaj dokumenty 2,5 razy szybciej z dowolnego urządzenia, korzystając z powiadomień e-mail lub Slack. Usprawnij przepływ zatwierdzania, dodając tyle kroków, ile potrzebujesz i przypisując określone role współpracownikom. - Zaoszczędź do 19% swojego budżetu zakupowego. Śledź rabaty i nigdy nie wydawaj więcej, niż planowałeś. Zwiększ przejrzystość przepływów pieniężnych poprzez monitorowanie wydatków korporacyjnych (w tym zwrotów). Uzyskaj przejrzyste analizy i wnikliwe raporty, aby lepiej zaplanować strategię zaopatrzenia. - Ogranicz ręczne wprowadzanie danych. Twórz, zatwierdzaj i śledź zamówienia zakupu za pomocą kilku kliknięć lub przesyłaj zamówienia z Amazon Business za pomocą Punch-in. Zarządzaj dostawcami, katalogami artykułów, zapasami i nie tylko w ramach jednej platformy. - Połącz Precoro ze swoim ERP i innymi narzędziami biznesowymi, korzystając z gotowych integracji (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) lub darmowego API. Zapomnij o zdublowanych płatnościach i ręcznym dopasowywaniu dokumentów. - Chroń wszystkie swoje dane dzięki logowaniu jednokrotnemu i niezawodnemu uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu. Przyjazny interfejs użytkownika Precoro pozwala zapomnieć o skomplikowanym wdrażaniu i długotrwałych szkoleniach. Otrzymasz poradę i wsparcie ze strony swojego CSM, kiedy tylko będziesz tego potrzebować. Precoro zapewnia regularny dostęp do wszystkich funkcji i aktualizacji. Z poważaniem, zespół Precoro

Strona internetowa: precoro.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Precoro. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.