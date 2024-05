Kagami to oparta na sztucznej inteligencji, gotowa na zmiany i szybko uruchamiająca się platforma ERP. Bezproblemowo twórz i uruchamiaj aplikacje biznesowe oprogramowania dla przedsiębiorstw, dostosowane do sposobu działania Twojej organizacji. * Platforma szybkiego uruchamiania: Pozbądź się kosztownych, długotrwałych projektów ERP. Kagami umożliwia uruchomienie własnych, dostosowanych i zintegrowanych rozwiązań biznesowych, które odpowiadają Twoim potrzebom, w ciągu zaledwie kilku tygodni. * Kierowane przez analityków biznesowych: platforma Kagami do programowania wizualnego z automatycznym kodowaniem oparta na sztucznej inteligencji potrzebuje jedynie analityka biznesowego, aby zrozumieć Twoje wymagania i szybko uruchomić żądane rozwiązanie o dowolnej złożonej funkcjonalności. * Zintegrowane procesy biznesowe: możesz kupić dowolne rozwiązanie z naszego portfolio, możesz także stworzyć własne, niestandardowe rozwiązanie, które może łączyć wiele funkcjonalności bez potrzeby integracji pomiędzy różnymi funkcjonalnościami.

