BizSuite to oprogramowanie do zarządzania biznesem w chmurze, skupiające się na prostocie, funkcjonalności i dostosowywaniu. Pełna kontrola nad zakupami, sprzedażą, zapasami, finansami i kosztami. Zarządzaj wszystkimi codziennymi działaniami biznesowymi w jednym miejscu. Idealnie nadaje się do każdego rodzaju działalności gospodarczej i handlu detalicznego.

Strona internetowa: bizsuite.com.ng

