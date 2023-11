Zatrudniaj lepsze talenty i zarządzaj procesem rekrutacji za pomocą ATS Jobbio. Publikuj oferty pracy na naszych tablicach ogłoszeń, wybieraj krótkie listy i kontaktuj się z kandydatami, buduj pulę talentów, aby być zawsze w kontakcie z najlepszymi potencjalnymi kandydatami. Ponieważ Jobbio to rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, skorzystasz również z naszego programu budowania marki pracodawcy, a nasz zespół ds. marketingu pracy będzie reklamować Twoje oferty pracy na ponad 50 portalach z ofertami pracy, w tym na LinkedIn i w serwisie Indeed, aby zagwarantować Ci maksymalną jakość i ilość. Porozmawiaj z naszym zespołem już dziś i dołącz do rewolucji rekrutacyjnej!

Strona internetowa: jobbio.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Jobbio. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.