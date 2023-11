JobScore to oryginalne, przyjazne dla użytkownika, kompleksowe oprogramowanie do rekrutacji online. Nasz nowoczesny, intuicyjny ATS eliminuje zapracowanie w organizacjach zatrudniających od 20 do 2000+ pracowników. JobScore zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby znaleźć, przyciągnąć, ocenić i zatrudnić świetnych ludzi: Zapewnij kandydatom imponujące doświadczenie. Publikuj jednym kliknięciem na ponad 50 tablicach ogłoszeń. Dostosuj formularze. Analizuj i oceniaj wznowienia. Zsynchronizuj swoją pocztę e-mail i kalendarz. Wywiad lepszy. Upraszczamy rekrutację i pomagamy poprawiać wyniki rekrutacji.

Strona internetowa: hire.jobscore.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji JobScore. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.