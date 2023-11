HireBeat to platforma do rekrutacji wideo, która pomaga pracodawcom znajdować, angażować i zatrudniać talenty na dużą skalę, oferując automatyzację rekrutacji. W przeciwieństwie do ATS pierwszej generacji, usprawniamy cały proces rekrutacji; dzięki czemu możesz w większym stopniu skoncentrować się na zatrudnianiu najlepszych kandydatów, automatyzując zadania administracyjne, takie jak ogłoszenia o pracę, reklamy na portalach z ofertami pracy, pokazy wideo podczas rozmów kwalifikacyjnych i nie tylko.

Strona internetowa: hirebeat.co

