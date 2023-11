Ninja Gig to kompleksowy system śledzenia kandydatów i oprogramowanie do składania wniosków o pracę. Ninja Gig oferuje nieograniczoną liczbę aplikacji i żadnych ukrytych opłat. Twoje oferty pracy są automatycznie publikowane na kilku portalach z ofertami pracy, w tym w Indeed, Google Jobs, ZipRecruiter, Monster i kilkudziesięciu innych. Oferujemy BEZPŁATNY okres próbny, a Ty nigdy nie będziesz objęty umową, co oznacza, że ​​możesz anulować lub wstrzymać swoje konto w dowolnym momencie. Ciesz się wieloma zaletami tego zaawansowanego systemu ATS już dziś!

Strona internetowa: admin.ninjagig.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Ninja Gig. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.