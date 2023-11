iplicit to oparte na chmurze oprogramowanie księgowe dostosowane do sfrustrowanych użytkowników starszego oprogramowania instalowanego lokalnie. Zapewniając większą elastyczność i wyższy poziom raportowania, implicit integruje się z innymi aplikacjami w chmurze i oferuje płynną ścieżkę migracji z istniejącego systemu. Jest to naturalny wybór dla organizacji pragnących „przejść” na oprogramowanie finansowe nowej generacji. iplic jest również przeznaczony dla organizacji, które wyrastają z rozwiązań podstawowych.

Strona internetowa: login.iplicit.com

