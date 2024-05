Infrascale to firma DRaaS, która wykorzystuje chmurę do eliminowania przestojów. Celem firmy, założonej w 2011 roku, jest umożliwienie każdej firmie szybkiego, łatwego i niedrogiego powrotu do zdrowia po katastrofie. Dzięki połączeniu inteligentnego oprogramowania z mocą chmury Infrascale przełamuje barierę kosztów odzyskiwania danych po awarii bez skomplikowanego i drogiego sprzętu. Infrascale daje firmom pewność, że poradzą sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami, eliminując przestoje, zapewniając większe bezpieczeństwo i stałą dostępność.

Strona internetowa: infrascale.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Infrascale. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.