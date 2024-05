Deft, firma należąca do szczytu, jest zaufanym dostawcą zarządzanych usług IT dla małych i średnich firm z listy Fortune 500. Założona w 1999 roku zapewnia wielokrotnie nagradzane usługi kolokacyjne, chmurowe, odzyskiwania po awarii i usługi sieciowe w najlepszych centrach danych na całym świecie. Firma Deft została przejęta przez firmę Summit w 2024 r. w celu połączenia jej usług kolokacyjnych, chmurowych i sieciowych w celu stworzenia potęgi w zakresie rozwiązań IT.

Strona internetowa: deft.com

