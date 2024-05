Alkira na nowo wymyśla sieci dla ery chmury dzięki globalnej, ujednoliconej infrastrukturze sieciowej dostarczanej jako usługa. Platforma Alkira Cloud Networking to rozwiązanie, które oferuje przedsiębiorstwom radykalnie uproszczone doświadczenie we wdrażaniu globalnych, szybkich sieci hybrydowych i wielochmurowych, łączących użytkowników, witryny i chmury ze zintegrowanymi usługami sieciowymi i bezpieczeństwa, od początku do końca dnia 2 przejrzystość operacyjna, zaawansowane kontrole i zarządzanie. Nie ma potrzeby kupowania sprzętu, wdrażania skomplikowanych rozwiązań w zakresie oprogramowania typu „zrób to sam” ani uczenia się architektur sieci w chmurze. Po prostu narysuj swoją sieć na intuicyjnym cyfrowym płótnie, udostępnij ją jednym kliknięciem i zacznij korzystać z niej w ciągu kilku minut. Alkira Network Cloud cieszy się zaufaniem światowych przedsiębiorstw z listy Fortune 100, wiodących integratorów systemów i dostawców usług zarządzanych.

Strona internetowa: alkira.com

