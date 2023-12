Google Translate

Tłumacz Google to bezpłatna wielojęzyczna usługa tłumaczenia maszynowego neuronowego opracowana przez Google w celu tłumaczenia tekstu i stron internetowych z jednego języka na inny. Oferuje interfejs strony internetowej, aplikację mobilną na Androida i iOS oraz interfejs programowania aplikacji, który pomaga programistom tworzyć rozszerzenia przeglądarki i aplikacje. Od września 2020 r. Tłumacz Google obsługuje 109 języków na różnych poziomach, a od kwietnia 2016 r. korzystał łącznie z ponad 500 milionów użytkowników, a dziennie tłumaczono ponad 100 miliardów słów. Uruchomiony w kwietniu 2006 r. jako statystyczna usługa tłumaczenia maszynowego, korzystał z usług Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz dokumenty i transkrypcje Parlamentu Europejskiego służące do gromadzenia danych językowych. Zamiast bezpośrednio tłumaczyć języki, najpierw tłumaczy tekst na angielski, a następnie przechodzi do języka docelowego w większości kombinacji językowych, które umieszcza w swojej siatce, z kilkoma wyjątkami, w tym katalońskim i hiszpańskim. Podczas tłumaczenia wyszukuje wzorce w milionach dokumentów, aby pomóc w podjęciu decyzji, które słowa wybrać i jak je ułożyć w języku docelowym. Jego dokładność, wielokrotnie krytykowana i wyśmiewana, różni się znacznie w zależności od języka. W listopadzie 2016 r. firma Google ogłosiła, że ​​Tłumacz Google przejdzie na neuronowy silnik tłumaczenia maszynowego – Google Neural Machine Translation (GNMT) – który tłumaczy „całe zdania na raz, a nie tylko fragment po fragmencie. Wykorzystuje do tego szerszy kontekst znaleźć najodpowiedniejsze tłumaczenie, które następnie przestawić i dostosować tak, aby bardziej przypominało człowieka mówiącego z odpowiednią gramatyką”. Pierwotnie dostępny tylko dla kilku języków w 2016 r., język GNMT jest używany we wszystkich 109 językach w ofercie Tłumacza Google od września 2020 r., z wyjątkiem pary językowej między angielskim i łacińskim.

Strona internetowa: translate.google.com

