Przesyłaj i analizuj dużą liczbę dokumentów dzięki mocy wyszukiwarki Google, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Pinpoint to narzędzie badawcze pomagające dziennikarzom i pracownikom naukowym eksplorować i analizować duże zbiory dokumentów. Korzystając z Pinpoint, możesz przesyłać i przeszukiwać setki tysięcy dokumentów, obrazów, e-maili, odręcznych notatek i plików audio pod kątem określonych słów lub wyrażeń, lokalizacji, organizacji i osób. Współpracuj z innymi, udostępniając dostęp do swojej kolekcji, zaznaczając tekst i udostępniając łącza do określonych dokumentów lub zaznaczonych tekstów.

Strona internetowa: journaliststudio.google.com

