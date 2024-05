CheckMark Multiledger to wieloplatformowe oprogramowanie księgowe dla wielu użytkowników i komputerów Mac i Windows. Jest prosty w obsłudze i przystępny cenowo dla małych firm. Dzięki CheckMark Multiledger możesz spędzać mniej czasu na prowadzeniu księgowości, a więcej na prowadzeniu firmy. Dzięki pełnemu zakresowi funkcji księgowych, w tym należności, zobowiązań i zapasów, CheckMark Multiledger pozwala firmom spędzać mniej czasu na prowadzeniu księgowości, a więcej na skupianiu się na prowadzeniu firmy. CheckMark Multiledger przechowuje pełną historię transakcji za ostatni rok i umożliwia modyfikację transakcji oraz dokonanie korekt w dowolnym miesiącu bieżącego roku. Zawiera także zestaw raportów finansowych, takich jak plan kont, saldo próbne, bilans, rachunek zysków i strat i inne. Możliwości wielu użytkowników CheckMark Multiledger pozwalają maksymalnie 10 użytkownikom na dostęp do plików firmowych na woluminie współdzielonym. CheckMark MultiLedger to kompleksowe oprogramowanie księgowe dla małych firm, zapewniające wszystko, czego potrzebujesz do wydajnego i skutecznego zarządzania operacjami. Czas unowocześnić swój biznes i przenieść go na wyższy poziom dzięki MultiLedger.

Strona internetowa: checkmark.com

