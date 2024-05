Stunt Car Extreme is een racegame waarin je met een auto door verschillende parcoursen navigeert met heel veel sprongen om sterren te verdienen. Tijdens het parcours race je tegen de klok terwijl je zoveel mogelijk munten verzamelt. Als je over een van de vele sprongen rijdt, kun je je auto draaien om geweldige salto's te maken en een beloning te krijgen. Deze beloningen kunnen in de in-game winkel worden uitgegeven om nieuwe auto's te kopen of je huidige te upgraden met snellere motoren, verschillende kleuren en andere coole extra's! Kun jij het einde van alle cursussen bereiken en de ultieme Stunt Car-coureur worden?

Website: poki.com

