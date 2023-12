Serious Scramblers is een platformspel waarin je een personage bestuurt dat van een gevaarlijk platform afdaalt. Heb jij de moed die nodig is om in een donkere put te vallen die wemelt van obstakels en monsters? Het enige wat je hoeft te doen is naar links of rechts gaan om op een platform te vallen. Wees echter voorzichtig, want sommige platforms hebben stekels, gevaarlijke wezens en andere vallen. Je hebt ook de mogelijkheid om door de ene kant te gaan en uit de andere te komen. Maak gebruik van dit geschenk en plan je volgende zet voordat je blindelings in de put springt. Er zijn verschillende nieuwe personages die je kunt ontgrendelen met de munten die je tijdens je runs verzamelt. Ga je gang en duik diep in de diepte van de put en vind de baas die op de loer ligt in de diepte! Speel je geen Serious Scramblers? Move - Left/Right of A/DSerious Scramblers is gemaakt door Chinykian. Speel hun andere spellen op Poki: Train-Top ManiaJe kunt Serious Scramblers gratis spelen op Poki. Serious Scramblers kunnen worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

