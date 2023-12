Klung is een arcadespel waarin je een kubusvormig personage met behulp van zijn kleverige ledematen door obstakels gevulde levels moet leiden. Als je van Spiderman hield, dan kun jij de schattigste en meest behendige versie ervan zijn in dit spel. Spring, zwaai, draai en passeer alle met spijkers gevulde niveaus als een absolute legende. Weet je hoe ze zeggen: "De muren hebben oren"? Hier hebben de muren persoonlijkheden! Je zult merken dat ze knipogen en je wat liefde tonen terwijl je op ze leunt voor steun. Dus ga je gang en blijf swingen als een baas! Vergeet niet om je hoogste score met je vrienden te delen om ze te laten zien dat je die van hen kunt doorgeven! Houd je linkermuisknop of vinger ingedrukt om op een oppervlak te blijven. Laat het los om los te laten. Spoel af en herhaal dit snel om snel vooruit te komen. Als je sneller wilt bewegen, laat het oppervlak dan zo snel mogelijk los en blijf snel bij het volgende. Klung is gemaakt door havana24. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Klung gratis spelen op Poki. Klung is speelbaar op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

