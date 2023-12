Je gaat op reis! Tijd om je koffers te pakken en te vertrekken. Maar oh oh! Het lijkt erop dat je te veel spullen hebt om in je kleine tas of koffer te passen! Je zult een goede ruimtelijke planning moeten gebruiken om alles daarin te krijgen. Dat is waar Pack a Bag om draait! Bij elk niveau krijg je een set voorwerpen en een stuk bagage om deze in te stoppen. Hoe meer niveaus je speelt, hoe meer voorwerpen je krijgt, dus het kan behoorlijk moeilijk worden. Maak je geen zorgen als je vastloopt, je kunt altijd om een ​​nuttige tip vragen of een van de items verwijderen die je moet inpakken. Heb jij het ruimtelijk inzicht om elk niveau van Pack a Bag te doorlopen?

Website: poki.com

