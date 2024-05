Stupidella 3

Stupidella is terug voor een derde game vol vreemde, wilde en stomme avonturen! In deze versie van het verhaal veranderde Assepoester niet weer in haar normale zelf toen de klok twaalf sloeg. In plaats daarvan werd ze Stupidella! Maai het gras, poseer voor een beroemd schilderij, ontcijfer geschriften van oude beschavingen of kweek watermeloenen - ze kan het allemaal! Het enige wat ze nodig heeft is jouw hulp om de juiste oplossing te vinden, die misschien niet altijd gemakkelijk te vinden is. Maak je geen zorgen als je op een moeilijk niveau vastloopt. Je kunt altijd om een ​​nuttige tip vragen om je te helpen de juiste oplossing te vinden. Kun jij Stupidella weer helpen? De derde keer is scheepsrecht!

Website: poki.com

