Duik in SudoQi, een op Sudoku geïnspireerd puzzelspel waarin je strategisch getallen in rijen moet plaatsen om het doelbedrag te evenaren. Met veel verschillende niveaus om te verkennen, is dit spel een geweldige test voor zowel logica als wiskundige vaardigheden. Voel je je vastgelopen? Geen zorgen! U kunt om een ​​nuttige tip vragen om u op weg te helpen. Kun jij SudoQi overwinnen en de ultieme nummerkampioen worden?

Website: poki.com

