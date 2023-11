Race met je motor over ijzige bergen in Moto X3M 4: Winter! Dit motorspel daagt je uit om over bruggen gemaakt van zuurstokken en andere zoete lekkernijen te rijden. Rijd op een motorfiets langs sneeuwmannen en kerstbomen met Rudolph the Red-Nosed Reindeer en de Kerstman! Moto X3M Winter wordt ook wel Moto X3M 4: Winter genoemd, omdat het het vierde deel is van deze succesvolle serie motorgames, waaronder Moto X3M 5 Pool Party en de nieuwste Moto X3M Spooky Land. Verzamel alle sterren die je in elk level kunt verdienen om je motor te upgraden en uiteindelijk Santa's Sled te kopen om de levels te voltooien. Moto X3M Winter is in december 2017 ontwikkeld door Madpuffers. Zij zijn de makers achter de hele Moto X3M-serie. Voor de beste tips en trucs, bekijk onze Moto X3M-spelpaginabeschrijving. Hier ontdek je hoe je de snelheid kunt verhogen, de tijd kunt verkorten en meer! Zo speel je Moto X3M Winter:

Website: poki.com

