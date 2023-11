Moto X3M is een online fietsracespel. Het doel is om met je motor door levels te racen met enorme, bewegende obstakels waar je overheen moet springen of die je moet vermijden. Je kunt in de lucht draaien om je eindtijd te verkorten en een perfecte score te behalen. Weet wanneer je moet stoppen, of crashen en respawnen. Probeer de levels in zo weinig mogelijk tijd te voltooien. Moto X3M werd voor het eerst uitgebracht als webflashgame in 2016. Later werd het door de game-ontwikkelingsstudio Madpuffers geporteerd als een html5-game. Moto X3M is de eerste release in de Moto X3M-serie, waaronder Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party en de nieuwste Moto X3M Spooky Land. Deze spellenserie is ook een van de populairste spellen in onze categorie Motorspellen. Zo speel je Moto X3M: Moto X3M heeft in totaal 22 verschillende niveaus om te spelen. Het nieuwste spel in de Moto X3M-serie is Moto X3M Spooky Land. Deze game is uitgebracht in oktober 2019. De Moto X3M-serie is in 2016 ontwikkeld door Madpuffers. Naast de Moto X3M-serie zijn ze ook bekend van andere games. Ze hebben spellen gemaakt zoals Football Masters en Basketball Stars. Op elk niveau kun je maximaal 3 sterren krijgen. Deze sterren zijn gebaseerd op tijd. Hieronder vind je de beste tips om je tijd te verbeteren en misschien van 1 of 2 sterren naar 3 sterren te gaan. Beheers je snelheid. Soms is het beter om je snelheid te verlagen om het level sneller te voltooien. Beheers je trucs en stunts. Maak frontflips en backflips om een ​​halve seconde van je tijd af te scheren. Elke tik telt voor 0,5 seconde, en ja, ze tellen op. Sommige trucs kunnen je echter vertragen, dus houd er rekening mee dat de bonustijd niet altijd de moeite waard is. Je kunt een boost krijgen als je alleen op je achterband landt wanneer je de grond raakt. Hoe verticaler, hoe beter, maar te verticaal kan tijdverlies veroorzaken. Probeer dus de perfecte hoek te vinden. Soms kan een kleine boost nadat u stil heeft gestaan ​​u wat tijd besparen. Houd het gaspedaal ingedrukt en rem tegelijkertijd (W+S) of (Pijl omhoog + Pijl omlaag). Perfecte momenten voor deze boosts zijn wanneer je even moet wachten voordat je door kunt gaan met het level. De timer start wanneer u op de toetsen W,A,D of OMHOOG, Omlaag, Rechts drukt. Soms word je bij de start gedropt, dus probeer de toetsen op het juiste moment in te drukken, zodat de timer later start. Speel de kaart minimaal een paar keer. Onthoud waar je moet springen, verlaag de snelheid of ga op volle snelheid. En oefen alle hierboven genoemde tips en trucs. Sommige vereisen misschien meer vaardigheden en tijd dan andere. Geniet van het verbeteren van je Moto X3M-tijden! Je kunt Moto X3M gratis online spelen op Poki. Poki is de grootste online speeltuin. Elke maand spelen meer dan 30 miljoen gamers online op Poki. Wil je nog meer leuke games ontdekken? Bekijk de Poki-startpagina met onze nieuwste spellen of begin je ontdekkingstocht op onze Populaire Spellen-pagina.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Moto X3M. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.