Vier 25 december in een feestelijke outfit! Met Poki Christmas Dress Up kun je veel verschillende soorten vakantiekleding dragen. Je kunt de kerstmuts, grappige elfenoren en een sjaal van zuurstok passen. Draag dan een paar maretakoorbellen en een sterrenketting voor Noel. De garderobe van uw dame is gevuld met groene en rode jurken, rokken met patronen en warme truien. Je kunt een mooie sneeuwvlokkenlegging combineren met een blauw-witte rok. Maak de kerstoutfit dan compleet met een paar rendierpantoffels!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Poki Christmas Dress Up. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.