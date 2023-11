Daily Dadish is een platformspel waarin jij een radijspapa bent die verantwoordelijk is voor het vinden van je kinderen. Spring en ga door obstakels om je te herenigen met je kinderen, ongeacht de kosten. Wat dit spel zo bijzonder maakt, is het feit dat je in tegenstelling tot de voorgaande Dadish-spellen elke dag een ander niveau tegenkomt. Er wachten 365 unieke handgemaakte niveaus en vele verrassingen op je om te verkennen. Met 10 ontgrendelbare personages en de kenmerkende soundtrack van de serie zul je je nooit vervelen als je dit spel speelt. Ben je klaar voor een papa-avontuur dat een heel jaar duurt? Bewegen - WASD- of pijltjestoetsen Springen - Spatiebalk Daily Dadish is gemaakt door Thomas K. Young, een game-ontwikkelaar gevestigd in Nieuw-Zeeland. Speel hun andere spellen op Poki: Dadish, Dadish 2, Dadish 3, Fowlst, Super Fowlst en Super Fowlst 2 Je kunt Daily Dadish gratis spelen op Poki. Daily Dadish kan worden gespeeld op je computer, telefoon en tablets.

Website: poki.com

