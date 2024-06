Ben jij klaar voor een nieuwe vader-onderneming? Dadish 3 is een platformspel waarin jij een radijspapa bent die verantwoordelijk is voor het vinden van je kinderen. Een verdachte bus heeft uw kinderen meegenomen naar een excursie, en uw vaderlijke zintuigen vertellen u dat er iets mis is en dat er misschien radijssoep van uw kinderen wordt gemaakt! Red je kleine radijsjes door door een riool te spetteren, verdwaald te raken in de woestijn, vriendschap te sluiten en op een dolfijn te rijden, en met tegenzin te herenigen met je vervreemde echtgenoot - niemand minder dan Momato! Ben je klaar voor het meest vermakelijke en uitdagende Dadish-avontuur tot nu toe? Bewegen - WASD- of pijltjestoetsen Springen - Spatiebalk Dadish 3 is gemaakt door Thomas K. Young, een game-ontwikkelaar gevestigd in Nieuw-Zeeland. Speel hun andere spellen op Poki: Dadish, Dadish 2, Fowlst, Super Fowlst en Super Fowlst 2

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Dadish 3. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.