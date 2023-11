Ga op een snel motoravontuur in Blocky Trials, een spel waarin je als professionele motorcrosser gekke uitdagingen probeert te overwinnen. Intensief en snel, er zijn ruim 30 unieke rijders om te ontgrendelen en uit te kiezen, elk met hun eigen vaardigheden, zoals hogere snelheden, betere handling van grotere motorfietsen, of betere sprongen over wegversperringen en andere hindernissen. Er zijn 3 niveaus om te ontgrendelen, elk moeilijker dan de vorige. Verzamel munten langs de bermen om nieuwe rijders en motoren te ontgrendelen, maar pas op voor hobbelige offroad-landschappen, vernielde stadsgezichten en lastige havens. Dit is een racegame in Minecraft-stijl waarbij het je belangrijkste doel is om de rit te overleven.

Website: poki.com

